Волгоградские коммунальщики на рассвете вышли на борьбу с гололедом

Общество 22.02.2023 09:43
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22.02.2023 09:43
Две сотни работников коммунальных служб в Волгограде с раннего утра обрабатывают пешеходные тротуары противогололедными реагентами.
Как сообщили в мэрии, в связи с резкой сменой погодных условий, когда после обильных осадков и таяния снега при плюсовых температурах воздуха атмосферный фронт принес похолодание, на пешеходных зонах отмечается интенсивное гололедообразование.
Комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием счищают лет там, где это возможно. В остальных местах, куда не может проехать специализированная техника, работы ведутся вручную.
- Обработка уже проведена на пешеходных зонах вдоль пр. им. Ленина, ул. Ангарской, ул. Казахской, пр. Героев Сталинграда и т.д., - сообщили в мэрии.
В городской администрации напомнили, что за своевременную обработку внутридворовых тротуаров отвечают сотрудники УК и ТСЖ. По данным мониторинга городского департамента ЖКХ и ТЭК, с 6 утра в этих работах задействовано около 1700 дворников. К настоящему времени обработаны тротуары и входные группы возле 4000 многоквартирных домов.
Дорожные службы помимо обработки городских магистралей особое внимание уделяют обработке реагентами посадочных площадок на остановочных пунктах.
Эти работы будут продолжены в течение дня.
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