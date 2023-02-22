Волгоградские коммунальщики на рассвете вышли на борьбу с гололедом









Две сотни работников коммунальных служб в Волгограде с раннего утра обрабатывают пешеходные тротуары противогололедными реагентами.

Как сообщили в мэрии, в связи с резкой сменой погодных условий, когда после обильных осадков и таяния снега при плюсовых температурах воздуха атмосферный фронт принес похолодание, на пешеходных зонах отмечается интенсивное гололедообразование.

Комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием счищают лет там, где это возможно. В остальных местах, куда не может проехать специализированная техника, работы ведутся вручную.

- Обработка уже проведена на пешеходных зонах вдоль пр. им. Ленина, ул. Ангарской, ул. Казахской, пр. Героев Сталинграда и т.д., - сообщили в мэрии.

В городской администрации напомнили, что за своевременную обработку внутридворовых тротуаров отвечают сотрудники УК и ТСЖ. По данным мониторинга городского департамента ЖКХ и ТЭК, с 6 утра в этих работах задействовано около 1700 дворников. К настоящему времени обработаны тротуары и входные группы возле 4000 многоквартирных домов.

Дорожные службы помимо обработки городских магистралей особое внимание уделяют обработке реагентами посадочных площадок на остановочных пунктах.

Эти работы будут продолжены в течение дня.



