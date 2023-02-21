В Волгоградской области 22 февраля закрутятся вихри









Сильные порывы ветра, снег и местами метель прогнозируют в Волгоградской области в среду, 22 февраля.

По данным Волгоградского ЦГМС, в районах области ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, метель. При такой погоде возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром в отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. На дорогах будет скользко, прогнозируется гололедица. Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью: 0...-5º, в отдельных северных районах -5...-10º. Днем ожидается 0...-5º, в отельных северных районах -5...-10º.

В Волгограде также будет ветрено: днем 8-13 м/с, порывы до 15-18 м/с. Ночью возможен небольшой снег, но днем существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица.

Температура воздуха: ночью -1...-3º; днем 0...-2º.



