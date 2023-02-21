Муниципальное учреждение «Автохозяйство Волгограда» ищет подрядчика на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, на которых ездят чиновники и депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта составила 5 миллионов рублей.

В списке – 81 автомобиль самых разных заграничных брендов: Hyundai Accent, Hyundai Solari, s KIA Spectra, Nissan Teana 2,5 Elegance, Škoda Octavia, Toyota Camry, Volkswagen Passat, Infiniti QX56, Kia GE (Magentis/Optima/MG) и другие.

Исполнитель должен будет в течение 2023 года ремонтировать и обслуживать автомобили по заявке заказчика, причем не только в боксах компании, которую признают победителем аукциона.

Так, водителям необходимо будет оказывать удаленную сервисную поддержку в случае поломки, разряженной аккумуляторной батареи, нескольких спустивших шин, замерзших дверей и т.д. и выезжать на место для устранения неисправностей. Также от подрядчика требуется при отсутствии запасных частей в Волгограде незамедлительно заказать и доставить их с ближайшего склада.

Всего партнер администрации Волгограда в сфере ремонта служебного транспорта должен будет обеспечить наличие почти 200 наименований запчастей и 17 наименований расходных материалов, начиная от масла и заканчивая антифризом, которые необходимы при обслуживании и ремонте машин.