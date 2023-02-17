В Волжском подготовили 1078 убежищ для укрытия жителей

Список подвалов многоквартирных домов для укрытия жителей опубликовала администрация Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии городского округа Волгоградской области, в перечне – 1078 заглубленных помещений и пометки, жители каких домов могут там разместиться.

При этом, подчеркнули в администрации городского округа, этот список не окончательный и будет дополняться по мере обследования заглубленных помещений.

Ранее власти Волжского совместно с ГУ МЧС по Волгоградской области и с управляющими компаниями проверили более тысячи подвалов домов.

Большая часть из них соответствует нормативным требованиям. В подвалах сухо, тепло, имеется освещение и несколько выходов, а высота потолков – не менее 1,7 метров, заверили в мэрии.

Полный список опубликован здесь.