Общество 13.02.2023 14:22
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13.02.2023 14:22
Лотерейный билет, купленный в Волгоградской области, выиграл суперприз в сумме 7,4 миллиона рублей. Как сообщил официальный распространитель государственных лотерей, счастливый билет был куплен в фирменной точке продаж «Столото» за 50 рублей. Розыгрыш суперприза состоялся 11 февраля.
- Победитель еще не обратился за выигрышем, - сообщили в компании.
Выигрыш будет выплачен после предъявления лотерейного билета с выигрышной комбинацией цифр. Известно, что удачу новоиспеченному миллионеру принесли числа 21, 5, 24, 29, 35, 25.
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