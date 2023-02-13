







Лотерейный билет, купленный в Волгоградской области, выиграл суперприз в сумме 7,4 миллиона рублей. Как сообщил официальный распространитель государственных лотерей, счастливый билет был куплен в фирменной точке продаж «Столото» за 50 рублей. Розыгрыш суперприза состоялся 11 февраля.

- Победитель еще не обратился за выигрышем, - сообщили в компании.

Выигрыш будет выплачен после предъявления лотерейного билета с выигрышной комбинацией цифр. Известно, что удачу новоиспеченному миллионеру принесли числа 21, 5, 24, 29, 35, 25.



