Общество

«Первым делом – самолеты»: сотни волгоградцев пришли на бесплатный концерт группы «Корни»

Общество 10.02.2023 21:46
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10.02.2023 21:46



Сегодня, 10 февраля, в экопарке «Ангарский» в Волгограде бесплатно перед горожанами выступила группа «Корни». Послушать любимых артистов мог любой желающий. Как сообщает ИА «Высота 102», этой возможностью воспользовались несколько сотен человек. 
Публикуем фотоотчет с этого мероприятия.



Группа «Корни» завершила праздничный вечер в рамках Фестиваля высокого полета, посвященного 100-летию гражданской авиации.



Организатором мероприятия выступил Международный аэропорт Волгоград. 





Гостей развлекали несколько часов, дарили подарки. В завершении праздника небо над Ангарским прудом раскрасил праздничный фейерверк. 










Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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