«Первым делом – самолеты»: сотни волгоградцев пришли на бесплатный концерт группы «Корни»

Общество 10.02.2023 21:46
0
10.02.2023 21:46
Сегодня, 10 февраля, в экопарке «Ангарский» в Волгограде бесплатно перед горожанами выступила группа «Корни». Послушать любимых артистов мог любой желающий. Как сообщает ИА «Высота 102», этой возможностью воспользовались несколько сотен человек.
Публикуем фотоотчет с этого мероприятия.
Группа «Корни» завершила праздничный вечер в рамках Фестиваля высокого полета, посвященного 100-летию гражданской авиации.
Организатором мероприятия выступил Международный аэропорт Волгоград.
Гостей развлекали несколько часов, дарили подарки. В завершении праздника небо над Ангарским прудом раскрасил праздничный фейерверк.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
Составы всех УИК обновят к выборам 2024 года в Волгоградской области10.02.2023 20:55
Общество 10.02.2023 20:55
Мобилизованного волгоградца-банкрота незаконно лишали суточных в счет погашения долга10.02.2023 20:27
Общество 10.02.2023 20:27
«Точно такой, но дешевле»: клон строящегося в Михайловке центра культуры нашли в Воронежской области10.02.2023 18:13
Общество 10.02.2023 18:13
Новый корпус «Народной ярмарки» открыли 10 февраля на западе Волгограда10.02.2023 16:13
Общество 10.02.2023 16:13
«Вместо черной метки»: жильцы потеющей многоэтажки в Волгограде оставляют послания УК10.02.2023 15:31
Общество 10.02.2023 15:31
На ж/д вокзале в Волгограде появились первые капсулы для сна10.02.2023 14:32
Общество 10.02.2023 14:32
УФАС нашло объяснение баснословным ценам на огурцы в Волгоградской области10.02.2023 14:01
Общество 10.02.2023 14:01
В Волгограде производителей армейской экипировки призвали к социальной ответственности10.02.2023 13:37
Общество 10.02.2023 13:37
В Волгограде задумали строительство новой дороги в Кировском районе10.02.2023 12:32
Общество 10.02.2023 12:32
В Волгограде 10 февраля бесплатно выступит группа «Корни»: где и во сколько10.02.2023 12:03
Общество 10.02.2023 12:03
«Почти как мясо»: килограмм огурцов в Волгограде продают за 350 рублей10.02.2023 11:30
Общество 10.02.2023 11:30
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО стали больше заниматься физкультурой после пандемии COVID-1910.02.2023 10:31
Общество 10.02.2023 10:31
Журналисты упоминают Волгоградскую область в СМИ чаще других регионов10.02.2023 09:50
Общество 10.02.2023 09:50
В оранжерее под Волгоградом 12 февраля откроется выставка тюльпанов и ландышей10.02.2023 08:32
Общество 10.02.2023 08:32
В Волгоградской области похолодает до -20 °С09.02.2023 20:54
Общество 09.02.2023 20:54