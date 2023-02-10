На ж/д вокзале в Волгограде появились первые капсулы для сна

На железнодорожном вокзале Волгограда установили первые на Приволжской железной дороге капсулы для сна. Два индивидуальных места для отдыха расположены в зале «Комфорт», сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Каждая капсула, рассчитанная на одного человека, оснащена USB-адаптером для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. При необходимости гостю выдается подушка и комплект одноразового постельного белья.

Благодаря гибкой системе тарифов арендовать такую капсулу можно как на один, так и на несколько часов. Стоимость услуги напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами. Например, час аренды будет стоить 250 рублей, 3 часа – 650 рублей. Услуга предоставляется круглосуточно.

Фото Приволжской железной дороги