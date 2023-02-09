Из-за тихой смерти кота в Волгоградской области село отправили на карантин





В Волгоградской области на территории Ленинского района ввели карантин. Как стало известно ИА «Высота 102», очередной случай бешенства выявлен в селе Бахтияровка.

Приказ комитета ветеринарии Волгоградской области с утвержденным планом карантинных мероприятий от 7 февраля 2023 года был опубликован на сайте администрации региона. Как следует из документа, вспышка бешенства зафиксирована на одном из частных подворий на улице Халтурина.

Согласно требованиям российского законодательства, в ближайшие две недели в Бахтияровке будут проверены на бешенство все домашние животные, включая рогатый скот.

Как стало известно ИА «Высота 102», никто из жителей села Ленинского района не был покусан зараженными животными. Бешенство было обнаружено у дворового кота, не совершавшего нападений на людей перед смертью.