«Ничего не сказал родственникам»: пропавшего летом 35-летнего волгоградца нашли в Саратовской области

Полицейские нашли пропавшего летом 2022 года в Палласовском районе Волгоградской области под Саратовом. Как сообщает ИА «Высота 102», 35-летний мужчина ушел из дома и бесследно исчез.

— В июле 2022 года в ОМВД России по Палласовскому району обратилась жительница Йошкар-Олы с заявлением о безвестном исчезновении сына, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ночь на 21 июля прошлого года 2022 мужчина ушел из своего дома в селе Новая Иванцовка на животноводческую точку, расположенную в двух километрах западнее села, после чего с ним пропала связь.

Как уточнили в полицейском ведомстве, оперативники райотдела полиции вместе с коллегами из управления уголовного розыска регионального главка МВД в течение полугода вели разыскные мероприятия.

— Отрабатывались различные версии, вплоть до криминальной составляющей, — добавили в областном ГУ МВД. — Выяснилось, что в июле 2022-го мужчина, не сказав родственникам, отправился на заработки в Саратовскую область. Там он на протяжении шести месяцев работал на чабанской точке.

Фото: Палласовка / vk.com

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