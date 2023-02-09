В Волгограде выясняют причины смерти молодого пациента в больнице №22

В Волгограде экспертам предстоит установить причины смерти 24-летнего Ивана Тронева, который поступил в больницу №22 с воспалением в аппендиксе. Молодой мужчина скончался в реанимации в результате возникших осложнений.

Известно, что житель Волгограда поступил в лечебное учреждение с жалобами на боли в правом боку. По итогам обследования Иван Тронев был направлен на операцию. Во время хирургического вмешательства состояние пациента резко ухудшилось и он впал в кому.

– Мужчина был доставлен в стационар с подозрением на острую хирургическую патологию. С момента госпитализации был назначено и проведено обследование, в том числе ультразвуковая диагностика, ЭКГ и биохимические анализы крови. По результатам обследования и исходя из состояния пациента было принято решение о проведении оперативного вмешательства, – прокомментировали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения. – Во время операции состояние пациента ухудшилось, после завершения операции он находился в реанимации, ежедневно консультировался главными внештатными специалистами региона.

Сегодня, 9 февраля, молодой человек скончался.

– По факту возникшего осложнения проводится проверка, – сообщает облздрав. – В лечебном учреждении подтвердили, что пациент скончался в реанимации 9 февраля, несмотря на усилия врачей.