В селе Гуселка Камышинского района Волгоградской области памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, находится в плачевном состоянии. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, от мемориала отваливаются уже целые куски то ли штукатурки, то ли основания памятника.





– Вокруг памятника покосился забор, да и кустарник здесь давно никто не подрезает, сюда, как в лесу, надо пробираться, – возмущаются местные жители. – А на 2 февраля даже никакого возложения венков не было. Вся страна отмечала 80-летие Победы в Сталинградской битве, а у нас не памятник, а какой-то позор.

В администрации Гуселского сельского поселения Камышинского района признали, что, действительно, местный памятник нуждается в капитальном ремонте.

– Его возвели в 1985 году, с той поры на нем проводился только косметический ремонт, - пояснила глава поселения Елена Маракаева. – Но в последнее время он уже не помогал – мы покрасим, а краска вся отваливается вместе с покрытием. В прошлом году мы пытались получить финансирование на ремонт памятника через НКО, совет ветеранов, но в программу благоустройства памятных мест не вошли. Надеемся, что получится это сделать в этом году. На капремонт надо около 800 тысяч рублей. А у нас годовой бюджет поселения около 3 миллионов. Сами понимаете, у нас просто нет денег на это. К тому же, ремонтом должны заниматься только специализированные мероприятия.

Что касается не проведения около памятника 2 февраля торжественных мероприятий, то глава поселения заверила, что эту дату в населенном пункте отметили в доме культуры, в том числе с участием детских коллективов.

– Ну не морозить же было детей на улице, - пояснила Елена Маракаева.