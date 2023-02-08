Общество

«Эх, была не была!»: волгоградский строитель выиграл в гослотерею 2,7 млн рублей

Общество 08.02.2023 13:53
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08.02.2023 13:53



Житель Волгоградской области Александр Скворцов выиграл в государственную лотерею суперприз в сумме 2,7 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе «Столото», выигрыш мужчина намерен потратить на ремонт и отделку дома, который построил за городом.
Знакомые Александра называют его везунчиком, так как мужчина часто покупает лотерейные билеты и выигрывает. Однако раньше его выигрыш не превышает 50 тысяч рублей. 
- Я никогда не смотрю на размер возможного выигрыша, когда покупаю билет. Участвую в лотереях со словами: «Эх, была не была!», — рассказывает победитель. — Когда увидел размер выигрыша, конечно, был счастлив. Сразу рассказал об этом жене и сестре.
Александр работает вахтовым методом в строительной сфере. Также у мужчины есть хобби. Он коллекционирует различные предметы старины. Например, пуговицы, которых в коллекции Александра более 70 штук.  
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. 
Фото победителя: «Столото»

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