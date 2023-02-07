Общество

Волгоградские школьники отправились на «Байконур»

Общество 07.02.2023 18:03
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07.02.2023 18:03


Делегация школьников 7 февраля отправилась из Волгограда на «Байконур», где будет наблюдать за стартом ракеты-носителя с изображением монумента «Родина – мать зовет!» и детскими рисунками. Как сообщает ИА «Высота 102», честь участвовать в этой поездке выпала одаренным детям и победителям олимпиад по техническим наукам. 

О том, что поедем на «Байконур», мы узнали неделю назад. Конечно, масса эмоций. Такое событие раз в жизни бывает, да и то не у всех. Из наших знакомых никто никогда не был там. Те из нас, кто прошел отбор в эту группу, побеждали или имеют призовые места на интеллектуальных состязаниях по физике. Почему именно физика? Думаем, что в космосе наука – самое главное. Это перспективная отрасль, – рассказали учащиеся лицея №5 перед отъездом из Волгограда. 

Ребята не скрывают: по окончании школы многие из них планируют связать свою жизнь с космической отраслью. Поездка на «Байконур» – счастливый билет для ребят и добрый знак перед принятием судьбоносного решения о том, куда поступать. 

Из лицея №5 отправились наблюдать за запуском ракеты четыре ученика - трое девятиклассников и один учащийся 10 класса, еще трое ребят – из других школ Волгограда и Волжского. 

Пока мы общаемся только между собой – те, кто учится непосредственно в лицее. С остальными ребятами познакомимся в аэропорту перед вылетом, – поделились лицеисты. 

Перед поездкой ребята признаются, что надеются не только увидеть запуск ракеты, но и познакомиться с новыми людьми, получить новые знания.

Может быть, даже удастся получить опыт в запуске ракет. Когда мне в детстве подарили книжку по астронавтике, я начал представлять, какие необычные планеты можно открыть в космосе, какую необычную флору и фауну. Ведь космос бесконечный, там должно быть много интересного, – поделился Михаил Невинский, ученик 9 класса. – Хотя космонавтом быть не хочу, больше привлекает работа исследователя и проектировщика. 

Добавим, что поездка волгоградских ребят на космодром стала завершающим этапом крупномасштабного проекта «Космос Победы», реализуемого Фондом социальных проектов «Наследие». Известно, что в ходе поездки членов волгоградской делегации ждет обширная экскурсионная программа по площадкам космодрома и городу Байконуру.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на космодроме «Байконур» завершили общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22». На ракету нанесли символику, посвященную 80-летию Победы в Сталинградской битве — изображение монумента «Родина-мать зовет!», рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов «Наследие».

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