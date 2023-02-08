Коммунальщики на круглом столе ответили на острые вопросы волгоградцев

В Волгограде 7 февраля в режиме онлайн состоялся круглый стол «Хартия солидарности в сфере ЖКХ», в котором приняли участие представители профильных комитетов администрации Волгоградской области, Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, районных ассоциаций многоквартирных домов, Концессий тепло- и водоснабжения, горожане. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии стороны обсудили вопросы тарифообразования и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Два часа участники разбирали жалобы и отвечали на поступившие от волгоградцев вопросы.

Открывая круглый стол, заместитель председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области Наталия Ляшенко напомнила участникам о том, что в Волгоградской области в 2023 году тарифы на ЖКУ проиндексированы на минимальные 9%.

– Правительством было принято решение об индексации тарифов с 1 декабря 2023 года на 9%. При этом для регионов допускалось отклонение на 2,4% в сторону увеличения, однако по решению губернатора Волгоградской области в нашем регионе рост тарифов не превысил 9%, а в ряде случае даже оказался ниже. Средний рост по всему региону составил на коммунальные услуги 8,8%. Кроме того, напомню, что многие жители в регионе оплачивают услуги по льготным тарифам, разница возмещается за счет областного бюджета. Напомню, что тарифы не будут изменяться до 1 июля 2024 года, – сообщила Наталия Ляшенко.

Жительница Волгограда Наталья Белильцева озвучила проблему жильцов дома №8 по ул. Ватутина. По словам женщины, она и ее соседи получают горячую воду, фактическая температура которой значительно не дотягивает до нормативов.

– Температура подачи горячей воды не соответствует никаким нормативам. На наше обращение в «Концессию водоснабжения» был получен ответ, что проблема связана с отсутствием рециркулярной трубы. Тем самым признают, что качество оказанной услуги не соответствует нормативам. При этом проблема не возникла в одночасье, это многолетняя история. Плата за ресурс выставляется в полном объеме. Сроки решения вопроса не озвучиваются. Когда решится вопрос с установкой рециркулярной трубы? – озвучила свою проблему волгоградца.

Главный инженер ООО «Концессии теплоснабжения» Алексей Гуляев честно признал – такая проблема имеет место. При этом, отметил он, характерна она не только для дома №8 по улице Ватутина. В подобной ситуации оказались и другие дома в Волгограде:

– Отсутствие циркуляционных трубопроводов – такая проблема существует. И Концессии ежегодно поэтапно проводят замену циркуляционных труб. На улице Ватутина, 8 пока нет разбора в доме, качество ресурса оказывается ниже. Данный адрес будет включен в план работ на ближайшие годы.

Он также добавил, что до недавнего времени аналогичная проблема существовала по адресу Краснослободская, дом 19, однако на данный момент она уже устранена.

По словам Гуляева, существует план, по которому проводится замена циркуляционных труб. В ближайшее время он будет передан в общественные приемные, и по запросу жители Волгограда смогут с ним ознакомиться.

– Объем сетей, подлежащих замене, колоссальный – сотни километров, – сказал Гуляев. – Это миллиарды рублей. Есть график работ. В данный момент по инвестпрограмме мы восстанавливаем трубопровод на улице 64-й Армии. Помимо этого,. нужно понимать, что менять нужно одновременно и циркуляционные насосы на ЦТП. План работ предоставим в общественные приемные.

Острый вопрос в ходе круглого стола подняла жительница Центрального района Волгограда Елена Михайловна Шурыгина:

– Наш дом 27 по улице Советской оснащен общедомовым прибором учета. С декабря в доме постоянно перетоп. Сумма в платежке за декабрь увеличилась на 50% при положительной температуре наружного воздуха до +9 градусов. 16 января УК «Центр Волга» составила акт о перетопе, где в моей квартире на втором этаже температура +28 градусов, а на верхних этажах +31. При этом на улице было всего -3. На входе в МКД температура теплоносителя значительно превышала норму. Какие должны предпринять действия для того, чтобы не переплачивать за тепло, подаваемое сверх норматива? Как, когда и в каком объеме будет произведен перерасчет за некачественно оказанную услугу?

Алексей Гуляев в ответ подтвердил, что в Концессии неоднократно поступали жалобы от жильцов дома №27 по улице Советской.

– От этого дома поступают противоречивые жалобы: одни жалуются на перетоп, другие на прохладную температуру в комнатах, – сообщил представитель Концессий. – Декабрь был достаточно холодным. Температура в отрицательных значениях. Но должен отметить, что «Концессии теплоснабжения отапливают этот дом от ЦТП ВолгГТУ согласно режиму заданной работы. В декабре при температуре -5 градусов температура на выходе из котельной составляла 87 градусов, что и предусмотрено нормативом. И так, согласно имеющимся у меня документам, было на протяжении всего месяца. Мы работаем в графике. Если имеет место перетоп, то нужно проверять режим внутри дома.

Сопредседатель Всероссийского движения «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» Олег Капустин в свою очередь поинтересовался, можно ли снижать в теории температуру теплоресурса в случае, если температура воздуха далека от по-настоящему зимней.

– Снизить нельзя, – ответил Гуляев. – Существует температурный график. Даже если на улице +8 градусов, минимальная в подаче температура не должна быть ниже 70 градусов.

Представитель ресурсоснабжающей компании объяснил это очень просто: поддержка высокого градуса теплоресурса в теплую погоду необходима для приготовления горячей воды. В противном случае волгоградцам будет поступать еле теплая.

На вопрос Елены Михайловны по поводу перерасчета за перетоп ответил главный аудитор контроля качества АО «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» Александр Дробышев. По его словам, в случаях, когда от жары в квартирах зимой нечем дышать, необходимо приглашать управляющую компанию в гости. Представители УК обязаны составить акт, в котором буде зафиксирован факт превышения температурного режима.

– Если температура в квартире превышает норму на 4 градуса, должен быть проведен перерасчет, – заверил Дробышев. – Повторюсь: критерий качества – температура в отдельном конкретно взятом помещении, а не в среднем по дому. И перерасчет в случает перетопа производится поквартирно.

Прозвучали в ходе круглого стола, который длился два часа, и другие вопросы волгоградцев. Те, которые были направлены в Региональный центр до мероприятия, но не прозвучали, будут заданы экспертами уже в офлайне. По итогам мероприятия ООО «Концессии теплоснабжения» и АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» рекомендовано дать полноценную обратную связь по вопросам, поступившим от участников круглого стола.

Для эффективного взаимодействия исполнителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг подобные мероприятия будут проводиться ежеквартально.

