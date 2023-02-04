







В СК РФ отреагировали на историю, прозвучавшую в стримах ОНФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в общероссийском народном фронте, ведомство начало проверку в связи с отсутствием дороги в хуторе Авилов Иловлинского района Волгоградской области.







Ранее ИА «Высота 102» сообщало о двух стримах ОНФ, в котором поднималась данная проблема. Жители хутора Авилов пожаловались на отсутствие дороги в населенном пункте. По их словам, глава района предложил им самим составить смету и сделать разметку дороги. А потом ссылался на нехватку денег из-за ковида и СВО.





В прямом эфире с ведущей Юлией Барановской глава Авиловского сельского поселения Павел Ураков посетовал на то, что на дорогу не дают деньги депутаты.





