Общество 04.02.2023 16:20
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04.02.2023 16:20
В СК РФ отреагировали на историю, прозвучавшую в стримах ОНФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в общероссийском народном фронте, ведомство начало проверку в связи с отсутствием дороги в хуторе Авилов Иловлинского района Волгоградской области.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о двух стримах ОНФ, в котором поднималась данная проблема. Жители хутора Авилов пожаловались на отсутствие дороги в населенном пункте. По их словам, глава района предложил им самим составить смету и сделать разметку дороги. А потом ссылался на нехватку денег из-за ковида и СВО.
В прямом эфире с ведущей Юлией Барановской глава Авиловского сельского поселения Павел Ураков посетовал на то, что на дорогу не дают деньги депутаты.
Однако заверил, что дорога будет сделана. В ответ Юлия Барановская пообещала прислать в хутор активистов ОНФ и подарить главе поселения на 23 февраля носки.
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