Волгоградский фермер погасил 3,5 миллиона ущерба за лесной пожар

Общество 03.02.2023 12:07
0
03.02.2023 12:07
Глава крестьянского фермерского хозяйства в Волгоградской области по решению суда оплатил 3,5 миллиона рублей ущерба от крупного лесного пожара, который начался на его поле. Как ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, иск в Ольховский районный суд был подан природоохранным прокурором по итогам проверки, проведенной после пожара в лесничестве.
Установлено, что глава крестьянского фермерского хозяйства не обеспечил обустройство минерализованной полосы, очистку от сухой растительности и мусора своих земель, прилегающих к лесу. В результате пожар распространился на территорию Ольховского лесничества и уничтожил 129 га смешанного леса. В основном это были сосна, дуб и ясень. Пожар произошел в 2021 году.
Ущерб, причиненный лесным ресурсам, составил более 3,5 миллиона рублей.
Решение суда вступило в законную силу и на сегодняшний день полностью исполнено.
Фото из архива ИА «Высота 102»
«Он пошел бы на СВО в любом случае»: в Волгоградской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»03.02.2023 11:25
Общество 03.02.2023 11:25
Сбер запускает AR-экскурсии в музее-заповеднике «Сталинградская битва»03.02.2023 09:43
Общество 03.02.2023 09:43
В Волгограде мобилизовали военных коммунальщиков для очистки крыш03.02.2023 09:24
Общество 03.02.2023 09:24
«Глазам не верим!»: в Волгоградской области внезапно упали цены на пропан03.02.2023 08:57
Общество 03.02.2023 08:57
Под Волгоградом открыли Аллею памяти в честь погибших в СВО03.02.2023 08:07
Общество 03.02.2023 08:07
Юбилей Сталинградской Победы: смотрим самые яркие фото- и видеокадры за два дня03.02.2023 06:29
Общество 03.02.2023 06:29
«Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает»: Андрей Бочаров удивил Владимира Путина02.02.2023 22:23
Общество 02.02.2023 22:23
Празднование Сталинградской Победы в Волгограде 2 февраля завершилось грандиозным салютом02.02.2023 22:02
Общество 02.02.2023 22:02
«В целом обстановка у вас хорошая»: Путин на встрече с Бочаровым подвел итоги визита в Волгоград02.02.2023 21:36
Общество 02.02.2023 21:36
Владимир Путин в Волгограде без малого час общался с молодежью: видео02.02.2023 21:00
Общество 02.02.2023 21:00
В Волгограде показали спектакль под открытым небом об обороне Сталинграда02.02.2023 20:11
Общество 02.02.2023 20:11
Перед въездом в Волгоград образовались многокилометровые пробки02.02.2023 20:10
Общество 02.02.2023 20:10
Путин в Сталинграде: при ответе на угрозы Россия бронетехникой не обойдется02.02.2023 17:59
Общество 02.02.2023 17:59
Город в руинах и 33 жителя: в Москве открылась экспозиция «Сталинград сражается»02.02.2023 17:15
Общество 02.02.2023 17:15
С каскадерами и спецэффектами «Мосфильма»: под Сталинградом воссоздали эпизод операции «Кольцо»02.02.2023 17:00
Общество 02.02.2023 17:00