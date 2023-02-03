Волгоградский фермер погасил 3,5 миллиона ущерба за лесной пожар









Глава крестьянского фермерского хозяйства в Волгоградской области по решению суда оплатил 3,5 миллиона рублей ущерба от крупного лесного пожара, который начался на его поле. Как ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, иск в Ольховский районный суд был подан природоохранным прокурором по итогам проверки, проведенной после пожара в лесничестве.

Установлено, что глава крестьянского фермерского хозяйства не обеспечил обустройство минерализованной полосы, очистку от сухой растительности и мусора своих земель, прилегающих к лесу. В результате пожар распространился на территорию Ольховского лесничества и уничтожил 129 га смешанного леса. В основном это были сосна, дуб и ясень. Пожар произошел в 2021 году.

Ущерб, причиненный лесным ресурсам, составил более 3,5 миллиона рублей.

Решение суда вступило в законную силу и на сегодняшний день полностью исполнено.

Фото из архива ИА «Высота 102»



