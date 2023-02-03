Под Волгоградом открыли Аллею памяти в честь погибших в СВО

В Дубовке Волгоградской области накануне торжественно открыли Аллею памяти погибших в СВО земляков. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной администрации, памятный знак был установлен в Комсомольском сквере.

В церемонии приняли участие местные жители, чиновники, юнармейцы и представители ветеранского сообщества. К памятному знаку возложили цветочные гирлянды.

Ранее сообщалось о гибели нескольких жителей Дубовского района в СВО – Романа Назаренко, Руслана Ахмедова, Александра Архипова.