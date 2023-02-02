Песков: к вопросу переименования Волгограда в Сталинград надо отнестись аккуратно

В Кремле сегодня, 2 февраля, прокомментировали возможность переименования Волгограда в Сталинград. Как сообщает РИА Новости, на эту тему высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, к вопросу переименования нужно относиться аккуратно и все взвесить.

– Каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента в этом плане не ведется, – цитирует информагентство Пескова. – Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все «за» и «против».

Напомним, накануне ВЦИОМ опубликовал итоги опроса волгоградцев по поводу возможного переименования города. Так, согласно результатам исследования, лишь 26% опрошенных жителей города-героя выступают за возвращение названия «Сталинград». Подавляющее большинство волгоградцев не готовы к этому шагу.

Ранее губернатор Волгоградской области высказался по поводу переименования, уточнив, что решение должны принимать жители региона.

Не исключается, что в мае 2023 года в Волгограде и области вопрос переименования могут вынести на референдум.

Фото: администрация Волгоградской области