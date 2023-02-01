В Волгограде осужденных поощрили прогулкой по Аллее Героев









На Аллее Героев и площади Павших борцов в Волгограде побывали 12 осужденных, которых в преддверии 80-ой годовщины Победы в Сталинградской битве выпустили за пределы колонии.

- В качестве поощрения осужденным участка колонии-поселения исправительной колонии №12 было предоставлено право выезда за пределы исправительного учреждения. В сопровождении сотрудников ИК-12 осужденные побывали на Аллее Героев города-героя Волгограда, а также на площади Павших борцов, - сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по Волгоградской области.

Осужденные участка колонии-поселения исправительной колонии №24 поощрены экскурсией по интерактивному передвижному музею «Поезд Победы». Еще несколько осужденных участка колонии-поселения ИК-28 в сопровождении сотрудников учреждения побывали на Мамаевом кургане, где для них провели экскурсию.

Во всех исправительных учреждениях в преддверии праздника проходят праздничные концерты, патриотические и спортивные мероприятия.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области



