В Волгограде осужденных поощрили прогулкой по Аллее Героев

Общество 01.02.2023 08:30
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01.02.2023 08:30
На Аллее Героев и площади Павших борцов в Волгограде побывали 12 осужденных, которых в преддверии 80-ой годовщины Победы в Сталинградской битве выпустили за пределы колонии.
- В качестве поощрения осужденным участка колонии-поселения исправительной колонии №12 было предоставлено право выезда за пределы исправительного учреждения. В сопровождении сотрудников ИК-12 осужденные побывали на Аллее Героев города-героя Волгограда, а также на площади Павших борцов, - сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по Волгоградской области.
Осужденные участка колонии-поселения исправительной колонии №24 поощрены экскурсией по интерактивному передвижному музею «Поезд Победы». Еще несколько осужденных участка колонии-поселения ИК-28 в сопровождении сотрудников учреждения побывали на Мамаевом кургане, где для них провели экскурсию.
Во всех исправительных учреждениях в преддверии праздника проходят праздничные концерты, патриотические и спортивные мероприятия.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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