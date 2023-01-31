Волгоградские налоговики сняли клип о защитниках Сталинграда

Общество 31.01.2023 17:23
0
31.01.2023 17:23
Сотрудники налоговых органов Волгоградской области в преддверии 80-летия Победы в Сталинградской битве сняли видеоклип, посвященный героическим защитникам города.
Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС по региону, в клипе отражены знаковые места города - Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва», Дом Павлова и бронекатер БК-31. В основу сюжета легли воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года Александра Ивановича Колотушкина, которые представлены военной хроникой и реконструкцией исторических событий. Свою историю он рассказывает сотруднице УФНС России по Волгоградской области, показывает фронтовые фотографии.
- В финале видеоклипа ветеран вместе с сыном сотрудника Управления возлагает цветы на главной высоте России – Мамаевом кургане, что символизирует преемственность поколений, вечную память и бесконечную благодарность защитникам Сталинграда, - рассказали в УФНС.
Кадры фашистских бомбардировок, кровопролитных сражений в видеоклипе перекликаются с современными видами знаменитых мест города, посвященных Сталинградской битве.
Автором слов и музыки песни, на которую снят видеоклип, является главный специалист-эксперт УФНС М.В. Карпова.
В Волгограде Родина-мать на Мамаевом кургане поменяла цвет31.01.2023 19:09
Общество 31.01.2023 19:09
В СВО на Украине погиб Владимир Смирнов из Волгоградской области31.01.2023 16:27
Общество 31.01.2023 16:27
Росгвардейцы развернули в волгоградском лицее №5 полевую кухню31.01.2023 16:12
Общество 31.01.2023 16:12
Журналисты Первого канала снова не прорвались к волгоградским чиновникам31.01.2023 15:15
Общество 31.01.2023 15:15
Фальшфасады и люди с лопатами: Сталинград ударными темпами готовят к 2 февраля31.01.2023 14:33
Общество 31.01.2023 14:33
На выезде из Волгограда поймали пятерых должников31.01.2023 14:28
Общество 31.01.2023 14:28
В Камышине увековечили память о троих погибших в СВО бойцах31.01.2023 14:14
Общество 31.01.2023 14:14
В Волгограде назначили дополнительную электричку на 2 февраля31.01.2023 14:00
Общество 31.01.2023 14:00
На Украине погиб 38-летний житель Волгоградской области Геннадий Марков31.01.2023 13:18
Общество 31.01.2023 13:18
Волгоградец присвоил оформленный на слепого товарища кредит31.01.2023 11:16
Общество 31.01.2023 11:16
«По ним ударили "Хаймарсами"»: в Волгоградской области похоронят 21-летнего Мартина Назаряна31.01.2023 10:28
Общество 31.01.2023 10:28
Мэрия Волгограда задолжала за коммуналку 627 тысяч рублей31.01.2023 10:05
Общество 31.01.2023 10:05
Минные поля, рвы и овраги преодолевают военные инженеры под Волгоградом31.01.2023 09:18
Общество 31.01.2023 09:18
Волгоградцы досрочно стали сталинградцами31.01.2023 09:01
Общество 31.01.2023 09:01
Морось, снег и туман ожидаются в Волгоградской области 31 января30.01.2023 21:17
Общество 30.01.2023 21:17