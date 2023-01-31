Волгоградские налоговики сняли клип о защитниках Сталинграда















Сотрудники налоговых органов Волгоградской области в преддверии 80-летия Победы в Сталинградской битве сняли видеоклип, посвященный героическим защитникам города.

Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС по региону, в клипе отражены знаковые места города - Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва», Дом Павлова и бронекатер БК-31. В основу сюжета легли воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года Александра Ивановича Колотушкина, которые представлены военной хроникой и реконструкцией исторических событий. Свою историю он рассказывает сотруднице УФНС России по Волгоградской области, показывает фронтовые фотографии.

- В финале видеоклипа ветеран вместе с сыном сотрудника Управления возлагает цветы на главной высоте России – Мамаевом кургане, что символизирует преемственность поколений, вечную память и бесконечную благодарность защитникам Сталинграда, - рассказали в УФНС.

Кадры фашистских бомбардировок, кровопролитных сражений в видеоклипе перекликаются с современными видами знаменитых мест города, посвященных Сталинградской битве.

Автором слов и музыки песни, на которую снят видеоклип, является главный специалист-эксперт УФНС М.В. Карпова.



