Общество

Из-за Поезда Победы изменится маршрут электрички Волгоград-Донская 3 и 4 февраля

Общество 31.01.2023 20:03
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31.01.2023 20:03


Расписание пригородного поезда Волгоград – Донская в Волгоградской области изменится 3 и 4 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, в эти дни на станции Донская будет работать интерактивный передвижной музей «Поезд Победы». 

В связи с этим два пригородных поезда проследуют сокращённым маршрутом до остановочной платформы «Стройрайон». Так, поезд № 6601 Волгоград-1 –Донская отправлением со ст. Волгоград-1 3 февраля в 18:20 прибудет  на о.п. «Стройрайон» в 19:59; поезд № 6602 Донская – Волгоград-1 отправлением с о.п. «Стройрайон» 4 февраля в 6:14 прибудет на ст. Волгоград-1 в 8:01.

Доставка пассажиров с о.п. «Стройрайон» до ст. Донская (и обратно) в указанные даты будет осуществляться микроавтобусом. Его расписание можно уточнить по телефонам: 8-917-186-30-37 или 8-929-784-78-65. 

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о назначении дополнительной электрички 2 февраля и отмене некоторых поездов 1 и 2 февраля. 

Фото Приволжской железной дороги

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