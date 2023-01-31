В Волгограде назначили дополнительную электричку на 2 февраля









2 февраля назначен дополнительный рейс городской электрички № 6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, она отправится со ст. Краснооктябрьская в 21:35 и прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 22:50. Это сделано для удобства волгоградцев, которые примут участие в праздничных вечерних мероприятиях.





При этом в связи с предстоящими праздничными днями 1 и 2 февраля движение некоторых городских электричек и пригородных поездов в Волгоградской области будет организовано по расписанию выходного дня.





В частности, в указанные дни отменяется курсирование следующих поездов:





- № 6324 Шпалопропитка – Волгоград-1;

- № 6329 Тракторная- Пассажирская – Шпалопропитка;

- № 6521 Петров Вал – Ильмень;

- № 6522 Ильмень – Петров Вал;

- № 6675 Волгоград -1 – Кривомузгинский;

-№ 6676 Кривомузгинский - Волгоград -1.



