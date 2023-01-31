На выезде из Волгограда поймали пятерых должников

Общество 31.01.2023 14:28
0
31.01.2023 14:28
Совместный рейд сотрудников ГИБДД и судебных приставов принес в казну 30 тысяч рублей. Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, такую сумму выплатили должники на месте, чтобы избежать ареста своих автомобилей.
Рейд проводили сотрудники Волжского городского отдела судебных приставов № 1 совместно с госавтоинспекторами на стационарном посту ДПС «Волжская ГЭС».
Всего удалось остановить пять автомобилей, владельцы которых имели долги на общую сумму 30 тысяч рублей. Ранее в отношении этих должников в рамках исполнительных производств приставы применили комплекс мер принудительного исполнения, в том числе вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Однако долги погашены не были, поэтому водителей ждал арест автомобилей.
- Все пятеро приняли единственно верное решение: они на месте оплатили имеющуюся задолженность в полном объеме и тем самым избежали дальнейших мер принудительного исполнения, - сообщили в УФССП России по региону.
В Волгограде Родина-мать на Мамаевом кургане поменяла цвет31.01.2023 19:09
Общество 31.01.2023 19:09
Волгоградские налоговики сняли клип о защитниках Сталинграда31.01.2023 17:23
Общество 31.01.2023 17:23
В СВО на Украине погиб Владимир Смирнов из Волгоградской области31.01.2023 16:27
Общество 31.01.2023 16:27
Росгвардейцы развернули в волгоградском лицее №5 полевую кухню31.01.2023 16:12
Общество 31.01.2023 16:12
Журналисты Первого канала снова не прорвались к волгоградским чиновникам31.01.2023 15:15
Общество 31.01.2023 15:15
Фальшфасады и люди с лопатами: Сталинград ударными темпами готовят к 2 февраля31.01.2023 14:33
Общество 31.01.2023 14:33
В Камышине увековечили память о троих погибших в СВО бойцах31.01.2023 14:14
Общество 31.01.2023 14:14
В Волгограде назначили дополнительную электричку на 2 февраля31.01.2023 14:00
Общество 31.01.2023 14:00
На Украине погиб 38-летний житель Волгоградской области Геннадий Марков31.01.2023 13:18
Общество 31.01.2023 13:18
Волгоградец присвоил оформленный на слепого товарища кредит31.01.2023 11:16
Общество 31.01.2023 11:16
«По ним ударили "Хаймарсами"»: в Волгоградской области похоронят 21-летнего Мартина Назаряна31.01.2023 10:28
Общество 31.01.2023 10:28
Мэрия Волгограда задолжала за коммуналку 627 тысяч рублей31.01.2023 10:05
Общество 31.01.2023 10:05
Минные поля, рвы и овраги преодолевают военные инженеры под Волгоградом31.01.2023 09:18
Общество 31.01.2023 09:18
Волгоградцы досрочно стали сталинградцами31.01.2023 09:01
Общество 31.01.2023 09:01
Морось, снег и туман ожидаются в Волгоградской области 31 января30.01.2023 21:17
Общество 30.01.2023 21:17