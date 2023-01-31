На выезде из Волгограда поймали пятерых должников









Совместный рейд сотрудников ГИБДД и судебных приставов принес в казну 30 тысяч рублей. Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, такую сумму выплатили должники на месте, чтобы избежать ареста своих автомобилей.

Рейд проводили сотрудники Волжского городского отдела судебных приставов № 1 совместно с госавтоинспекторами на стационарном посту ДПС «Волжская ГЭС».

Всего удалось остановить пять автомобилей, владельцы которых имели долги на общую сумму 30 тысяч рублей. Ранее в отношении этих должников в рамках исполнительных производств приставы применили комплекс мер принудительного исполнения, в том числе вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Однако долги погашены не были, поэтому водителей ждал арест автомобилей.

- Все пятеро приняли единственно верное решение: они на месте оплатили имеющуюся задолженность в полном объеме и тем самым избежали дальнейших мер принудительного исполнения, - сообщили в УФССП России по региону.



