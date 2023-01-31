В Быково в пожаре погибли 60-летние хозяева дома

Происшествия 31.01.2023 10:45
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31.01.2023 10:45
В рабочем поселке Быково двое человек погибли в сгоревшем доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило сегодня, 31 января в 04.18 ч. Полыхал по всей площади дом размером 8 на 8 квадратов.
Огонь ликвидировали в 05.37 ч. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что причина пожара пока не установлена.
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», погибшим на пожаре мужчине и женщине было 60 лет. По предварительной версии, дом, расположенный на улице Мира, мог загореться из-за короткого замыкания электропроводки. По всей видимости, хозяева спали и не смогли выбраться из горящего здания.
В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности - не перегружать электропроводку, включая несколько электроприборов сразу, не сушить белье над газовой плитой, не курить в постели и не оставлять детей без присмотра, не допуская опасных игр со спичками.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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