Видеоинсталляцию на фасаде ж/д вокзала в Волгограде покажут 7 раз

Общество 30.01.2023 19:53
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30.01.2023 19:53
Видеоинсталляцию в рамках проекта «Мост памяти» на фасаде железнодорожного вокзала Волгограда покажут 7 раз за 2 дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, так, стены здания вокзала «оживут» 1 февраля в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 2 февраля в 19:00, 20:00, 21:00 ч.
Кроме того, 1 февраля в 14:30 на вокзале начнётся концерт ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок», а 2 февраля в 18:00 – музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые». Музыкальные номера исполнит камерный оркестр «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», основой сюжетной линией инсталляции станет история железнодорожного вокзала и подвиги защитников Сталинграда при обороне и освобождении города-героя.
Всего в Волгоградской области к 80-летию Победы в Сталинградской битве пройдут более 250 мероприятий - парад, исторические реконструкции, яркие фейерверки и многое другое.
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