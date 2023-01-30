Банк «Открытие»: две трети жителей ЮФО оценили желаемый уровень доходов в 2023 году от 50 до 150 тыс рублей
Общество 30.01.2023 19:46
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30.01.2023 19:46
34% жителей Южного федерального округа сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода. Две трети опрошенных оценили желаемый уровень доходов в 2023 году от 50 до 150 тыс рублей. Таковы результаты всероссийского опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».
Отвечая на открытый вопрос о новых источниках дохода, которые появились за последний год (можно было давать более одного варианта ответа), 27% сообщили о подработках, 6% о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета, еще 1% назвали другие источники дополнительного дохода. О доходе на инвестициях в ценные бумаги не заявил никто. У 69% опрошенных за последний год не возникло новых источников дохода.
15% респондентов за последний год сменили работу, 9% получили повышение. 8% заявили о потере работы. Почти у двух третей опрошенных (67%) профессиональный статус за последний год не изменился.
Южане оценили уровень желаемых доходов в 2023 году. Жить на менее 30 тысяч рублей в месяц никто не согласился. 19% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 30-50 тысяч рублей, 44% - 50-100 тысяч рублей, 24% - 100-150 тысяч рублей, 6% - 150-200 тысяч рублей, 8% - свыше 200 тысяч рублей в месяц.
*Опрос проводился 20-26 января банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.
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