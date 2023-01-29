В Волгограде прошел мотокросс, посвященный 80-летию Сталинградской битвы

В Волгограде прошли зимние соревнования по мотокроссу, посвященные 80-летию победы под Сталинградом. Как сообщает ИА «Высота 102», спортсмены из восьми регионов России штурмовали трассу «Максимка» в Советском районе.

— Открытие соревнований состоялось ровно в полдень. Спортсмены почтили павших в боях за Сталинград минутой молчания, — рассказали информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда.

Уточняется, что заезды были организованы по классам техники: «Открытый», «Открытый» на шипах, 85 кубических сантиметров, 65 кубических сантиметров. Зрители могли поучаствовать в тест-драйвах и конкурсах от партнеров мероприятия.

Видео: «Моя Максимка» / vk.com