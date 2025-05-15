Общество

Абоненты ИВЦ ЖКХ могут подать обращение в МФЦ для решения коммунальных вопросов

Общество 15.05.2025 11:00
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15.05.2025 11:00


Расчетный центр ИВЦ ЖКХ продолжает работать над качеством и доступностью своих услуг для абонентов и теперь предлагает дополнительную возможность обращаться в МФЦ Дзержинского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов.
В число вопросов, которые теперь можно решить через многофункциональные центры, вошли открытие, закрытие или внесение изменений в лицевой счет, учет зарегистрированных граждан, перерасчет платы при временном отсутствии, а также возможность оставить заявку на получение информации о начислениях и расчетах за услуги ЖКХ. Кроме того, клиенты могут обратиться в МФЦ по вопросам эксплуатации индивидуальных приборов учета, включая их ввод в эксплуатацию, опломбировку и прочее.

Отметим, что обращения в МФЦ носят заявительный характер. Это означает, что запросы обрабатываются в порядке очереди, и потребителям необходимо ожидать получения ответов в установленный срок, который зависит от характера обращения. 
Для получения оперативных консультаций на месте можно обратиться в контактные центры АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», где специалисты предоставят необходимую помощь. 
Для тех потребителей, которые предпочитают дистанционные услуги, предусмотрена возможность обратиться по электронной почте orn@ivc34.ru, через личный кабинет и мобильное приложение ИВЦ ЖКХ для получения необходимых услуг. А также получить консультацию можно по телефону Единого диспетчерского центра ЖКХ: 333-134.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneRJUHRXD5r

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