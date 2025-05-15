Волгоградлец лишился недвижимости из-за долга в 800 тыс. рублей





В Даниловском районе Волгоградской области приставы пустили с молотка имущество местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградец лишился недвижимости из-за крупного долга.

- Мужчина занял у знакомого 800 тысяч рублей, заключив договор с условием возврата денежной суммы в установленный срок. Вскоре между приятелями возник конфликт, и мужчина решил не возвращать заемные средства. Кредитору пришлось обратиться в суд, который встал на его сторону и обязал ответчика выплатить указанную сумму, - подчеркнули в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Однако даже после вмешательства суда житель района отказывался платить по счетам. Он не имел официального дохода и средств в банках. В результате приставам ничего не осталось, как лишить мужчину земельного участка.

Отметим, имущество прошло независимую оценку и было выставлено на торги. Вырученные средства приставы засчитали в счёт погашения задолженности.