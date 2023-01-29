В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 30-летнего Евгения Хицова

В Волгоградской области завтра, 30 января, простятся с погибшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса 30-летним Евгением Хицовым. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронят в станице Михайловской Урюпинского района.

— Во время СВО на Украине погиб Евгений Хицов, — рассказали информагентству в администрации Урюпинска. — В октябре 2022 года его мобилизовали. Урюпинец выполнил свой воинский долг до конца, проявив мужество и героизм. В начале февраля Жене исполнился бы 31 год.

Уточняется, что церемония прощания пройдет в понедельник в 09.30 у дома по проспекту Ленина, 62 в Урюпинске.

— В 11.00 состоится отпевание в храме станицы Михайловской. В 12.00 — траурный митинг и похороны, — добавили в мэрии Урюпинска.

Известно, что Евгений учился в городском лицее и Дьяконовской школе. В 2011-м его призвали в армию. Отслужив срочную службу, наш земляк подписал контракт. В последнее время работал на заводе по производству бетона в Москве. У погибшего остались супруга, сын, дочь и родители.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

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