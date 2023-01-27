В Волгоградской области потеплеет и выпадет мокрый снег









В Волгоградской области 28 января температура воздуха днем может повыситься до +3. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС. При этом сохранятся ночные морозы до -18 градусов. Регион окажется во власти тумана и изморози.





В воскресенье, 29 января и в понедельник, 30 января ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Днем температура будет колебаться от +3 до -2.