В Волгоградской области потеплеет и выпадет мокрый снег

Общество 27.01.2023 21:25
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27.01.2023 21:25
В Волгоградской области 28 января температура воздуха днем может повыситься до +3. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС. При этом сохранятся ночные морозы до -18 градусов. Регион окажется во власти тумана и изморози.
В воскресенье, 29 января и в понедельник, 30 января ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Днем температура будет колебаться от +3 до -2.
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