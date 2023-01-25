Перед Новым годом бесследно исчезла волгоградка в мужской куртке

В Волгоградской области почти месяц разыскивают пропавшую в прошлом году 32-летнюю местную жительницу. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина пропала за пару дней до Нового года.
— Пропала Екатерина Алексеевна Лузгина, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 29 декабря 2022 года ее местонахождение неизвестно. Уроженка города Николаевска Волгоградской области.
Приметы исчезнувшей волгоградки:
рост 156 сантиметров
нормальное телосложение
волосы черные
глаза серо-голубые
Была одета в день пропажи в черную мужскую куртку, спортивные штаны синего цвета и белые кроссовки. Если вы обладаете информацией, способной помочь, просьба обращаться к координатору поисков по номеру 8 906 167 9444.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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