Общество

В Волгоградской области ищут пропавшего курьера Delivery из Ростова

Общество 22.01.2023 16:25
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22.01.2023 16:25


Жителей Волгоградской области просят помочь с поиском 18-летнего юноши. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой человек пропал прошлым летом в Ростове-на-Дону. 

— Пропал Запир Нажмудинович Абдулаев, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 25 августа 2022 года нет данных о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 

рост 170 сантиметров

худощавое телосложение 

волосы черные 

глаза карие

Волонтеры уточняют, что в день исчезновения юноша был одет в футболку-поло зеленого цвета Delivery Club, спортивные штаны цвета «хаки» и кеды черного цвета. С  собой у ростовчанина также был зеленый рюкзак Delivery Club. Житель соседнего региона может находиться в Волгоградской области. 

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении 18-летнего ростовчанина, просьба сообщать координатору поисков по номеру 8 920 706 0294. 

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

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