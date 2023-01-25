



Две трети жителей Южного федерального округа путешествовали в 2022 году на автомобиле и, несмотря на наличие проблем во внутреннем туризме, подавляющее большинство готовы повторить опыт автопутешествий в 2023 году. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

72% южан совершили в 2022 году автопутешествие (37% - по своему региону, 33% - в другие регионы, а 2% - за границу).

92% из тех, кто путешествовал на автомобиле в 2022 году, делали это на личном авто, 5% - на автомобиле друзей, 2% прокатились автостопом.

Большинство опрошенных автовладельцев (77%) отправились в путешествие с семьей, 11% - с друзьями, 4% - с коллегами, а 8% решили «порулить» в одиночку.

Почти половина респондентов (47%) потратили в поездке до 25 тыс. рублей, еще треть (30%) – от 25 тыс. до 50 тыс., 11% - от 50 тыс. до 75 тыс., 5% - от 75 тыс. до 100 тыс., 7% - от 100 тыс. до 150 тыс.

В качестве основных статей бюджета в автопутешествии респонденты назвали топливо и обслуживание машины (64%), питание (47%), жилье (53%), культурную программу (21%), платные трассы (10%) и страховые полисы (2%).

Среди основных проблем, с которыми столкнулись путешественники в дороге, опрошенные отметили: низкое качество мобильной связи (49%), несоответствие цены и качества услуг (34%), низкую культуру вождения в других регионах (16%), невысокий уровень сервиса в гостиницах и кафе (12%), низкий уровень самих гостиниц (11%). Неразвитую инфраструктуру заправок и придорожных кафе отметили по 9%. 11% испытали проблемы с работой навигатора – он их завел куда-то не туда. 14% счастливчиков не испытали сложностей в путешествии.

По мнению большинства жителей округа (76%), которое разделяют все жители страны, главная проблема внутреннего туризма – это прежде всего высокие цены. 44% респондентов заявили о слабой инфраструктуре в целом. 34% остались недовольны уровнем сервиса в кафе и гостиницах. Еще 34% отметили неравномерное развитие туризма в стране и недостаточное продвижение интересных туристических мест (15%).

10% после приобретенного опыта решили больше не путешествовать на автомобиле. Для 8% организация поездки оказалась слишком сложной, а еще для 2% более дорогой, чем планировалось. Несмотря на это, 73% респондентов отметили, что отправятся в автомобильное путешествие снова.

*Опрос проводился 11-18 января 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.