Общество

Сухой закон введен в Волгоградской области 25 января

Общество 25.01.2023 09:34
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25.01.2023 09:34


Сегодня, 25 января в Волгоградской области введен запрет на продажу алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102», это связано с празднованием Дня студента. 

Напомним, ограничения в торговле спиртными напитками, помимо Дня студента, распространяются еще на три дня – 1 июня, в день защиты детей, 27 июня, в день молодежи и 1 сентября, в день знаний. 

Запрет прописан в законе Волгоградской области. В эти дни спиртное можно приобрести лишь в кафе и ресторанах. 

В супермаркетах, как правило, полностью закрывают проход к полкам с алкоголем. 


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