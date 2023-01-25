Сухой закон введен в Волгоградской области 25 января

Сегодня, 25 января в Волгоградской области введен запрет на продажу алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102», это связано с празднованием Дня студента.

Напомним, ограничения в торговле спиртными напитками, помимо Дня студента, распространяются еще на три дня – 1 июня, в день защиты детей, 27 июня, в день молодежи и 1 сентября, в день знаний.

Запрет прописан в законе Волгоградской области. В эти дни спиртное можно приобрести лишь в кафе и ресторанах.

В супермаркетах, как правило, полностью закрывают проход к полкам с алкоголем.