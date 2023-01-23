Общество 23.01.2023 15:54
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23.01.2023 15:54
Полицейские задержали с поличным на берегу Волго-Донского судоходного канала троих браконьеров с ледобуром и сетями. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Незаконную рыбалку оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области сняли на видео. Мужчины вели подледный лов рыбы частиковых пород ставной сетью, которая является запрещенным орудием лова.
- С места преступления изъяты ледобур, 3 браконьерские сети общей длиной 180 метров и незаконный улов. Предварительно установлено, что браконьеры действовали в составе организованной группы, лидером которой был 36-летний житель Калачевского района, - сообщили в главке.
По версии полиции, организатор привлек к незаконной рыбалке двоих мужчин 22 и 35 лет, которые ранее уже были судимы за аналогичные действия. Эта группа браконьеров с ноября 2022 года рыбачила на водоемах Калачевского района с запрещенными орудиями лова. Добытую рыбу они продавали постоянным покупателям.
Нарушителям предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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