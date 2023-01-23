В Волгограде УК заставили компенсировать ветерану труда ущерб от таяния снега









В пользу ветерана труда, чью квартиру затопило во время таяния снега, по решению суда взыскано 40 тысяч рублей моральной компенсации и ущерба. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение в пользу 74-летней женщины вынес мировой судья судебного участка № 142 Краснооктябрьского судебного района.

Ранее пенсионерка обратилась в надзорное ведомство с жалобой. Женщина, которая является ветераном труда, сообщила, что 13 января 2022 года в результате течи кровли во время таяния снега произошло затопление ее квартиры, находящейся на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Штеменко. Представители компании «Сигма-Юг» совместно с хозяйкой квартиры зафиксировали обстоятельства произошедшего актом совместного обследования жилого помещения.

УК заключила с пенсионеркой соглашение, по условии которого обязалась возместить ей 20 тысяч рублей до 30 июня 2022 года, но этого не сделала. Ветеран труда обратилась с жалобой в прокуратуру. Теперь по решению суда управляющей компании нужно выплатить пенсионерке сумму, которая в 2 раза больше первоначальной.

Исполнение судебного решения взято надзорным ведомством на контроль.



