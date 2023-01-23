В Волгограде УК заставили компенсировать ветерану труда ущерб от таяния снега

Общество 23.01.2023 20:02
0
23.01.2023 20:02
В пользу ветерана труда, чью квартиру затопило во время таяния снега, по решению суда взыскано 40 тысяч рублей моральной компенсации и ущерба. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение в пользу 74-летней женщины вынес мировой судья судебного участка № 142 Краснооктябрьского судебного района.
Ранее пенсионерка обратилась в надзорное ведомство с жалобой. Женщина, которая является ветераном труда, сообщила, что 13 января 2022 года в результате течи кровли во время таяния снега произошло затопление ее квартиры, находящейся на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Штеменко. Представители компании «Сигма-Юг» совместно с хозяйкой квартиры зафиксировали обстоятельства произошедшего актом совместного обследования жилого помещения.
УК заключила с пенсионеркой соглашение, по условии которого обязалась возместить ей 20 тысяч рублей до 30 июня 2022 года, но этого не сделала. Ветеран труда обратилась с жалобой в прокуратуру. Теперь по решению суда управляющей компании нужно выплатить пенсионерке сумму, которая в 2 раза больше первоначальной.
Исполнение судебного решения взято надзорным ведомством на контроль.
Гидрометцентр: на Нижней Волге повышается уровень воды23.01.2023 21:23
Общество 23.01.2023 21:23
Стояли насмерть: в Волгограде установят памятник десантникам 114-го стрелкового полка23.01.2023 21:06
Общество 23.01.2023 21:06
Участник СВО обвенчался в краткосрочном отпуске в Волгограде23.01.2023 20:43
Общество 23.01.2023 20:43
«В окна обещают не светить»: жителям центра Волгограда до 2 февраля предстоят бессонные ночи23.01.2023 20:19
Общество 23.01.2023 20:19
Успеть за 10 дней: центр Волгограда готовят к юбилею Сталинградской Победы23.01.2023 20:03
Общество 23.01.2023 20:03
Волгоградцам грозят штрафы до 500 тысяч за запуск дронов23.01.2023 16:43
Общество 23.01.2023 16:43
Оперативники сняли на видео браконьеров с ледобуром и сетями под Волгоградом23.01.2023 15:54
Общество 23.01.2023 15:54
Пациенты ПНИ Урюпинского района «откокошили» Книгу рекордов России23.01.2023 15:49
Общество 23.01.2023 15:49
В Волгограде вводят запрет на проезд транзитных фур с 30 января по 3 февраля 2023 года23.01.2023 14:57
Общество 23.01.2023 14:57
«Дон Жуан» волгоградского НЭТ женился на избраннице, которая младше его на 26 лет23.01.2023 14:39
Общество 23.01.2023 14:39
В мэрии Волгограда отчитались о решении жилищного вопроса погорельцев из аварийного дома23.01.2023 13:02
Общество 23.01.2023 13:02
Бочаров призвал к бдительности в дни празднования Сталинградской Победы23.01.2023 12:34
Общество 23.01.2023 12:34
На Мамаевом кургане в Волгограде воспроизведут эпизод операции «Кольцо»23.01.2023 12:25
Общество 23.01.2023 12:25
«Сталинград отдыхает»: глава ЧВК «Вагнер» сравнил битву на Волге с боями за Соледар23.01.2023 11:38
Общество 23.01.2023 11:38
В мэрии Волгограда пояснили судьбу жителей сгоревшего аварийного дома23.01.2023 11:23
Общество 23.01.2023 11:23