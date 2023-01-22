«Люди сошли с ума»: волгоградец снял на видео опасный дрифт с детьми на льду

В Волгоградской области на видео попал опасный дрифт кроссовера на льду. На кадрах, снятых жителем Урюпинска, водитель за рулем иномарки, видимо, показывает навыки экстремального вождения в непосредственной близости от находящихся там людей.

Судя по кадрам, вскоре кроссовер тянет за собой детей на «ватрушках». Пассажиров опасного «аттракциона» заносит в сторону.

— Люди сошли с ума, гоняют по льду на всех парусах, страшно ходить. Это что за беспредел? — задается вопросом автор ролика. — Угроза жизни детей своих и чужих. Номер автомобиля 444.

К сожалению, снявший видео житель, так и не вышел на связь с редакцией ИА «Высота 102».

Фото и видео: Типичный Урюпинск / vk.com