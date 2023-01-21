В Волгоградской области 22 января сохранятся ночные морозы до -15

Общество 21.01.2023 20:45
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21.01.2023 20:45
Погода в Волгоградской области в ближайшие три дня не потерпит существенных изменений. Так, по прогнозам Волгоградского ЦГМС в регионе 22 января не ожидается никаких осадков. Температура воздуха ночью может опуститься до -15 градусов, днем будет от 0 до -5 градусов.
Прогнозируется восточный ветер с максимальной скоростью 12 метров в секунду.
При этом в последующие дни ночные морозы в регионе усилятся до -18 градусов.
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