Общество

«Время пришло»: Медведеву и Бочарову предложили переименовать Волгоград в Сталинград

Общество 20.01.2023 14:15
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20.01.2023 14:15


Представители общероссийской организации «Офицеры России» опубликовали обращение к зампреду Совбеза РФ, руководителю оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Действующие офицеры и ветераны силовых ведомств выступили с просьбой поддержать народную инициативу по возвращению Волгограду исторического названия — город-герой Сталинград. 

— 2 февраля вся Россия и многие люди за рубежом отметят 80-летие поистине исторического события не только для нашего народа, но и для всего человечества — разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, — цитирует ИА «Высота 102» текст опубликованного обращения. — В адрес нашей организации поступают многочисленные обращения ветеранов и патриотически настроенных граждан, в том числе участников специальной военной операции по защите Донбасса, которые искренне ждут и верят, что в год знаменательного юбилея победы в битве, переломившей ход Великой Отечественной войны, городу- герою на Волге возвратят его гордое имя, с которым он на века вошел в историю — Сталинград. 


Уточняется, что документ подписали председатель Президиума организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой и руководитель центрального исполкома, генерал-лейтенант Александр Михайлов.

Авторы обращения считают, что переименование города в 1961 году состоялось против воли его жителей и всех граждан страны, а для большинства граждан Сталинград ассоциируется не со Сталиным, а именно с мужеством и героизмом советского народа. В обоснование этих выводов приведены данные о консультациях непосредственно с жителями Волгограда.  

Более того, ветераны уверены, что именно патриотически настроенные волгоградцы первыми выступили с инициативой переименования, а потом ее поддержали ветераны и патриоты во всех регионах страны. Авторы обращения настаивают на том, что «мы должны научиться исправлять свои ошибки и восстанавливать историческую справедливость», так как «время пришло».

Согласно открытым данным, организация «Офицеры России» имеет филиалы во многих регионах РФ, в том числе и в Волгоградской области. На сегодня общее количество членов составляет более 300 000 человек.

Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали, что ветераны силовых структур Волгоградской области также подготовили обращение по поводу переименования Волгограда в Сталинград. Экс-силовики, с их слов, внимательно отслеживают информационную повестку и в СМИ, касательно такого важного вопроса. Все аргументы за и против переименования, подготовленные ветеранами, мы собрали в отдельном материале.   

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / «Офицеры России»

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