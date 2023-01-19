Общество

Ветераны собрали аргументы за и против переименования Волгограда в Сталинград

Общество 19.01.2023 15:31
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19.01.2023 15:31


Ветераны силовых структур Волгоградской области выступили с обращением по вопросу переименования Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», бывшие силовики внимательно следят за полемикой в СМИ по процедуре изучения общественного мнения, предложенной губернатором Волгоградской области.

— Мы на протяжении 15 лет неоднократно поднимали вопрос в различных инстанциях, в том числе и в аппарате Президента РФ о возвращении нашему славному городу его исторического имени «Сталинград», — рассказал информагентству председатель Волгоградского областного общественного движения «Комитет защиты ветеранов военной службы и других силовых структур» Владимир Дубачев. — Ветераны с уважением относятся к мнениям граждан города, но однозначно считают, что город-герой Сталинград, пусть и в Волгоградской области, будет и дальше служить памятью о его защитниках, воинах и трудящихся, совершивших свой героический подвиг, вошедший в мировую историю Второй мировой войны. Мы очень благодарны добровольцам, находящимся в зоне СВО, выпустившим видеоролик с призывом переименовать Волгоград в Сталинград. 

Дубачев уточнил, что выступившие с инициативой переименования города на Волге бойцы с передовой, являются истинными патриотами России, не щадящими своих жизней в борьбе с современным неонацизмом и русофобией, а не «диванные» комментаторы, всеми способами пытающиеся принизить роль наших побед, как в СВО, так и Великой Отечественной войне. 

Ветераны проанализировали аргументы сторонников и противников переименования города-героя. 

Они считают, что люди, выступающие против возвращения имени «Сталинград», в своем мнении придерживаются следующих постулатов:

— неприемлемость партийного псевдонима «Сталин», принадлежавшего Иосифу Виссарионовичу Джугашвили — государственному деятелю, генералиссимусу СССР,

— несоответствие нынешнего состояния города тому крупному промышленному центру СССР, обеспечившего  своими промышленными и людскими ресурсами победу в Великой отечественной войне и послевоенное восстановление,

— популярная на Западе идея «забыть о победителях в Великой отечественной войне» и той роли, которую сыграла Сталинградская битва,

— нежелание что-либо менять, то есть позиция «премудрого пескаря»,

— опасение больших денежных расходов на переименование города, хотя вопрос о переименовании Волгоградской области в Сталинградскую и не рассматривается,

— пессимизм относительно туристической привлекательности нашего города,

— есть и те, кто поддерживает все инициативы Никиты Хрущева по передаче Крыма Украине и переименованию «Сталинграда» в безликое имя «Волгоград». 

В свою очередь сторонники возвращения Волгограду героического имени «Сталинград», как считают ветераны силовых структур, в своем мнении опираются на следующие тезисы

— уважение памяти участников Великой отечественной войны и медали «За оборону Сталинграда», хранящейся у родственников, как память об их героическом прошлом,

— сохранение мировой памяти о Сталинграде, так как большое количество городов, в том числе за границей имеют улицы с названием «Сталинградская»,

— наличие у Могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве гранитной плиты, с высеченной на ней надписью «Сталинград», среди таких же плит городов-героев, 

— хранящийся в музее-панораме «Сталинградская битва» меч, украшенный драгоценными металлами и камнями, выкованный по специальному указу короля Великобритании Георга VI в знак восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда во время битвы за город,

— все считают Волгоград городом-героем, но городом-героем является Сталинград в соответствие с Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года № 20, 

— возвращение городу имени «Сталинград» улучшит туристическую привлекательность среди иностранцев, так как музей-панорама «Сталинградская битва» является одной из четырех, имеющихся в России панорам,

— по примеру музея-заповедника «Прохоровское поле», можно увидеть, какие средства Россия вкладывает в исторические места, имеющие свое имя в героическом прошлом, 

— после переименования будет формироваться совершенно другое отношение к жителям Сталинграда в их туристических поездках за рубежом нашей Родины,

— правительство РФ будет вынуждено более внимательно относиться к обеспечению города-миллионника и города-героя Сталинграда в вопросе возрождения промышленного центра, что повлечет за собой увеличение рабочих мест и снизит отток молодежи в другие, более благополучные регионы.

Напомним, что решение о проведении референдума по вопросу возвращения Волгограду исторического названия Сталинград примут, вероятнее всего, не раньше мая. Об этом ранее сообщил ИА «Высота 102» председатель городского совета ветеранов Александр Струков. 

— Предстоящие шесть месяцев члены Общественного совета посвятят предварительному выявлению мнения волгоградцев, — заявил ветеран. 

По его словам, после празднования 80-летия Сталинградской Победы, будет созвана специальная комиссия, которая определит, как именно и в какой форме будет выявляться общественное мнение относительного вопроса переименования. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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