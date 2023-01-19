Банк «Открытие»: 80% жителей ЮФО поддерживают идею полной отмены «мобильного рабства»





80% жителей Южного федерального округа положительно относятся к возможности переносить свой номер мобильного телефона между регионами при смене оператора (такую идею предложил правительству РФ Научно-исследовательский институт Радио*). Три четверти пользователей мобильной связи как минимум один раз меняли оператора. Для большинства из них качество связи в целом важнее, чем ее стоимость. Таковы результаты всероссийского опроса**, проведенного банком «Открытие» (входит в группу банка ВТБ).

Четверть опрошенных (24%) ни разу в жизни не меняли своего оператора мобильной связи. Один опыт перехода к другому оператору был у 38%. 25% меняли оператора связи два раза. А вот 14% респондентов за последние 10 лет производили смену своего оператора мобильной связи три и более раз.

В целом южан устраивает качество мобильной связи в своем регионе. 14% считают его очень хорошим, еще 71% - хорошим. Лишь 7% назвали качество мобильной связи в их регионе плохим. Еще 8% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

71% респондентов меняют мобильный телефон не чаще, чем раз в 3-5 лет. 7% делают это реже, чем раз в пятилетку. 5% заявили, что вообще не меняют мобильный телефон до тех пор, пока он не сломается. При этом 18% меняют свой «мобильник» постоянно, раз в 1-2 года, стараясь не пропустить ни одной новой модели.

47% опрошенных имеют опыт покупки мобильного гаджета в кредит: 42% уже погасили такие кредиты, еще у 5% они активные. Еще 31% южан пока не покупали мобильный телефон в кредит, но не исключают для себя такой возможности. При этом 22% категорически не собираются занимать у банков деньги на покупку «мобильника».

80% абонентов поддерживают идею отмены мобильного рабства - возможности переносить свой номер мобильного телефона между регионами при смене оператора (60% относятся к этому положительно, еще 20% скорее положительно). Против такой возможности выступают лишь 5% опрошенных. 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о главных критериях выбора оператора мобильной связи (можно было давать более одного варианта ответа), жители округа чаще всего выбирали качество связи (89%), и уже затем ее стоимость (78% считают: чем дешевле, тем лучше). Для 31% важно быстрое реагирование компании на жалобы и вопросы, для 28% имеет значение репутация компании. Советам знакомых и друзей при выборе оператора мобильной связи готовы следовать лишь 8%.

Только 1% опрошенных вообще не платят за мобильную связь - это делает их работодатель. 12% тратят на мобильную связь 100-300 рублей в месяц, 39% от 300 до 500 рублей, 38% от 500 до 1000 рублей, 9% - до 1500 рублей в месяц и 1% - свыше 1500 рублей.

* Возможность перенести свой номер телефона другому оператору существует у россиян с конца 2013 года. Однако при этом по государственным правилам соблюдается жесткое ограничение – такую замену можно произвести только в пределах своего региона. В конце 2022 года Научно-исследовательский институт Радио выступил с инициативой переноса номера к другому оператору без привязки к региону, заявив, что технически такая возможность уже проработана.

** Опрос проводился 12-17 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.