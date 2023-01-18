За себя и близкого человека: волгоградцам рассказали, как быстро оплатить несколько счетов за электричество
Общество 18.01.2023 09:55
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18.01.2023 09:55
Нередко жителям Волгоградской области приходится оплачивать сразу несколько счетов за электричество. Один из распространенных случаев – когда волгоградцы платят за свет в нескольких квартирах, или помогают пожилым родителям. И до недавних пор это было весьма проблематично, ведь приходилось совершать поездки за коммунальными квитанциями по разным адресам, а затем еще и передавать показания. Однако сегодня потребители могут избежать лишней беготни в случае, если под рукой есть гаджет с доступом в Интернет. Как именно быстро и не выходя из дома оплатить счета, рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волгоградэнергосбыт».
– В Личном кабинете на сайте lk.energosale34.ru и в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт» есть возможность привязки нескольких лицевых счетов к одному аккаунту. Именно этот инструмент позволяет управлять счетами по нескольким жилым помещениям вне зависимости от их местонахождения, – рассказали в ресурсоснабжающей компании. – Иными словами, в вашем Личном кабинете доступна информация о состоянии лицевых счетов по всем адресам, о задолженности. Также в Личном кабинете отображается история начислений и платежей. При этом подчеркнем, что оплачивать квитанции и следить за начислениями можно даже из другого города и другой страны, причем в любое время.
В ПАО «Волгоградэнергосбыт» подчеркивают, что независимо от того, чей счет вы оплачиваете через Личный кабинет (свой или родительский, к примеру) никаких комиссий не начисляется.
Как завести личный кабинет?
Для регистрации личного кабинета необходимо зайти на сайт lk.energosale34.ru или скачать мобильное приложение ПАО «Волгоградэнергосбыт», указать адрес электронной почты, пароль и номер лицевого счета (указан на внутренней стороне законвертованной квитанции на оплату).
Как привязать дополнительные лицевые счета?
После регистрации Личного кабинета на сайте или в приложении привязку нескольких лицевых счетов можно произвести в разделе «Управление лицевыми счетами». Так же есть возможность дополнительно привязать к аккаунту лицевые счета, уже зарегистрированные в Личном кабинете. Для этого достаточно знать номер лицевого счета и пароль к нему.
Для справки: с помощью Личного кабинета можно не только оплатить счета, но и вернуть ошибочный банковский платеж. Для этого с помощью формы обратной связи нужно направить заявление на возврат денежных средств и копии документов, подтверждающих правомерность возврата. Формат заявления можно найти на странице сайта ПАО «Волгоградэнергосбыт» – energosale34.ru/fizperson/formaty-zayavleniy/. После проверки документов деньги будут возвращены на счет потребителя. Если переплата для вас несущественная, можно оставить всё так, как есть. Переплаченная сумма обязательно будет учтена в последующем платеже, что наглядно отразится в Личном кабинете.
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