Общество

В Волгоградской области дожди и морозы остановили нашествие мышей

Общество 17.01.2023 13:16
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17.01.2023 13:16


Своевременная обработка и погода позволили снизить численность мышевидных грызунов в регионе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области. 

Так, в числе губительных для вредителей факторов оказались дожди — осадки привели к затоплению нор. А потом ударили морозы. 

Кроме того, на снижение численности грызунов повлияла обработка полей. В регионе от мышевидных грызунов было своевременно обработано 55,451 тыс. га в Алексеевском, Киквидзенском, Даниловском, Михайловском, Новоаннинском, Жирновском, Клетском, Серафимовичском, Фроловском, Суровикинском, Калачевском, Городищенском районах.

Обработка полей токсичными препаратами проводилась с применением средств индивидуальной защиты и под строгим контролем специалистов. Приманка раскладывалась на полях вручную, строго в норы грызунов с применением специальных аппликаторов. Перед началом работ оповещалось население и контролирующие органы. А обработанные места отмечались табличками и колышками. 

Несоблюдение таких мер безопасности обернулось недавно в Ростовской области  гибелью сотен краснокнижных птиц, которые съели отравленную приманку. 

Напомним, о росте популяции мышей на полях Волгоградской области специалисты сообщали еще в ноябре 2022 года. 

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