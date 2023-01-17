В Волгоградской области дожди и морозы остановили нашествие мышей

Своевременная обработка и погода позволили снизить численность мышевидных грызунов в регионе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.

Так, в числе губительных для вредителей факторов оказались дожди — осадки привели к затоплению нор. А потом ударили морозы.

Кроме того, на снижение численности грызунов повлияла обработка полей. В регионе от мышевидных грызунов было своевременно обработано 55,451 тыс. га в Алексеевском, Киквидзенском, Даниловском, Михайловском, Новоаннинском, Жирновском, Клетском, Серафимовичском, Фроловском, Суровикинском, Калачевском, Городищенском районах.

Обработка полей токсичными препаратами проводилась с применением средств индивидуальной защиты и под строгим контролем специалистов. Приманка раскладывалась на полях вручную, строго в норы грызунов с применением специальных аппликаторов. Перед началом работ оповещалось население и контролирующие органы. А обработанные места отмечались табличками и колышками.

Несоблюдение таких мер безопасности обернулось недавно в Ростовской области гибелью сотен краснокнижных птиц, которые съели отравленную приманку.

Напомним, о росте популяции мышей на полях Волгоградской области специалисты сообщали еще в ноябре 2022 года.