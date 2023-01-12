«Вот потеплеет и будем делать»: волгоградцы жалуются на холод в квартирах





С многочисленными жалобами на проблемы с отоплением обращаются уже какой день в редакцию ИА «Высота 102» волгоградцы.

– Про аварию в центре Волгограда, которая вчера произошла, все только и говорят, – сетуют жители дома № 122 по ул. Ангарская. – А мы уже с 9 января замерзаем в своих квартирах. Рядом с нашим домом произошел порыв, яма по-прежнему не закопана и тепла нет.

Жители дома №7 по ул. Гагарина Центрального района и вовсе не знают, что им делать с УК «ЦентрВолга», а точнее, с удивительно «трудолюбивыми» сотрудниками этой компании, которой, между прочим, они платят за содержание жилья.

– В нашем подъезде 10 января случился порыв на трубах под полами, – рассказывают волгоградцы. – Приехала аварийная бригада и отключила весь подъезд. И вот уже третий день мы ждем, когда управляющая компания отремонтирует трубы. В УК нам заявили, что сейчас очень холодно, поэтому они придут, когда потеплеет. Весной, наверное… Сейчас в наших квартирах – всего 11 градусов тепла.

Уже десять часов без тепла остаются жители дома №3 по ул. Закавказской в Кировском районе Волгограда.

– Разговариваю с вами по телефону, а трубка – ледяная, – призналась одна из жительниц многоэтажки. – В администрации района нам сказали, что возникли проблемы на котельной, которая расположена рядом с нами, на Закавказской, 4. Когда устранят поломку, никто не говорит.

По сообщениям кировчан, тепло пропало и в других домах этого района.

Замерзает в своей квартире и жительница дома №48 по ул. Рокововского.

– Мне 82 года, я инвалид второй группы, в квартире – 12 градусов тепла, - поделилась с журналистом своими переживаниями пенсионерка. – Терпеть это просто невыносимо.

В ООО «УК Центрального района», которая обслуживает данный дом, корреспонденту ИА «Высота 102», попросившего объяснить, почему замерзает бабушка-инвалид, нервно ответили, что все мастера в данный момент заняты на работах по наладке отопления.

В ООО «Концессии теплоснабжения», в свою очередь, по ситуации с домом №122 по ул. Ангарская пояснили, что порыв на теплосети малого диаметра был ликвидирован еще 10 января.

– Ресурс в данный момент подается в полном объеме. Для регулирования внутридомовых сетей следует обратиться в свою управляющую компанию, – прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

Что касается Кировского района, в компании подтвердили факт приостановки работы котельной на ул. Закавказской из-за сбоя на сетях сторонней организации, обеспечивающей электроснабжение объекта.

– В настоящее время электроснабжение котельной восстановлено, оборудование полностью введено в работу, источник теплоснабжения работает штатно, – говорится в комментарии. – Сотрудники ресурсоснабжающей организации выполняют комплекс мероприятий по восстановлению режима работы сетей до нормативных параметров. В этот период по ряду объектов, запитанных от данной котельной, может отмечаться нарушение температурного режима, которое в ближайшее время будет устранено.