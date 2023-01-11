В центре Волгограда четыре многоэтажки остаются без тепла





В Центральном районе Волгограда приостановлена подача тепла в четыре многоэтажки. В компании «Концессии теплоснабжения» уточнили, что речь идет о домах №№56, 58, 58а и дома №7 по ул. Хиросимы.

- Остальные потребители микрорайона, в том числе многоквартирные дома, школы, детские сады и административные здания получают теплоснабжение – гидравлический режим работы сетей, понизившийся на период локализации порыва, восстанавливается и в ближайшее время выйдет на штатные параметры, - пояснили ИА «Высота 102» в компании.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», произошел порыв на внутриквартальном трубопроводе диаметром 159 мм в заполотновской части Центрального района. На месте работает бригада концессий.

Накануне, между тем, наблюдались перебои с теплом в дополотновской части Центрального района. Но проблему удалось устранить.

Проверку по факту отключения ряда домов от тепла в 20-градусный мороз начала прокуратура.

Между тем, в редакцию ИА "Высота 102" в настоящее время обращаются жители и других домов заполотновской части, которые жалуются на отсутствие отопления и едва теплую воду вместо горячей. Так, об этой проблеме рассказали жители домов №12а по ул. Невской, №18 по ул. Ткачева, №67а по ул. Новороссийской.