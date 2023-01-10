Атаки условных диверсантов отразили военнослужащие в Волгоградской области

Общество 10.01.2023 09:31
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10.01.2023 09:31
Более десяти атак условных диверсантов отразили мотострелковые подразделения в прошедшие праздничные дни в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учений, нападения совершались на различные объекты военных городков для захвата заложников и подрыва боеготовности воинских частей.
- После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, осуществляли блокирование условных диверсионных групп и уничтожали их, используя штатное вооружение, - сообщили в пресс-службе округа.
Условный противник был выявлен и нейтрализован при попытке проникновения на объекты. В ходе учений использовались средства имитации взрывов и холостые боеприпасы.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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