Атаки условных диверсантов отразили военнослужащие в Волгоградской области









Более десяти атак условных диверсантов отразили мотострелковые подразделения в прошедшие праздничные дни в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учений, нападения совершались на различные объекты военных городков для захвата заложников и подрыва боеготовности воинских частей.

- После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, осуществляли блокирование условных диверсионных групп и уничтожали их, используя штатное вооружение, - сообщили в пресс-службе округа.

Условный противник был выявлен и нейтрализован при попытке проникновения на объекты. В ходе учений использовались средства имитации взрывов и холостые боеприпасы.

Фото: пресс-служба Южного военного округа