Застрявшие катер и паром под Волгоградом попали на видео

Местные жители, проживающие в станице Трехостровской Иловлинского района Волгоградской области, где накануне нарушилось паромное сообщение, сняли на видео застрявшие во льдах катер и паром.
— Вот сверху давит лед, — сообщает женский голос за кадром. — Вот катер. Зажатый между льдами понтон.
Ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщало о временной приостановке паромного сообщения между станицами Качалинской и Трехостровской. Спасатели уточнили, что для переправы на левый берег Дона имеется объезд в районе станицы Новогригорьевской. При этом местные жители утверждают, что вышеуказанный объезд «уже отсутствует».
Видео: читатели ИА «Высота 102»