«Даже щебенку пожалели»: строители железной дороги в Волгограде заблокировали жителей в своих домах









Жители улиц Буденного и Путейной в поселке Горьковский Волгограда вот уже несколько дней не могут ни выехать из дворов, ни доехать до своих домов из-за непролазной грязи, в которую превратились грунтовые дороги из-за строительства железнодорожной ветки.





- Такого ужаса у нас никогда не было! – рассказывают возмущенные жители. – Машины увязают по уши. Пешком тоже невозможно пройти, даже в высоких сапогах – глина затягивает и их. Недавно один ребенок оставил сапожки в грязи – родители еле вытащили малыша.













По словам местных жителей, строители все время что-то копают, прокладывают трубы. Потом просто закидывают ямы грунтом, который из-за теплой погоды превратился в непролазную грязь.













- Когда железнодорожники затевали здесь строительство, нам рассказывали, что этот инвестиционный проект принесет РЖД миллиардные прибыли, - говорят волгоградцы. – Но, видимо, тратиться на щебенку, которой можно было прикрыть это безобразие и хотя бы обеспечить нам возможность доехать до дома на своей машине, строители не собираются. Люди в этом инвестпроекте, как мы поняли, не учитывались.











