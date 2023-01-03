«Даже щебенку пожалели»: строители железной дороги в Волгограде заблокировали жителей в своих домах

Фото читателей ИА "Высота 102"
Общество 03.01.2023 15:50
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03.01.2023 15:50
Фото читателей ИА "Высота 102"
Жители улиц Буденного и Путейной в поселке Горьковский Волгограда вот уже несколько дней не могут ни выехать из дворов, ни доехать до своих домов из-за непролазной грязи, в которую превратились грунтовые дороги из-за строительства железнодорожной ветки.
- Такого ужаса у нас никогда не было! – рассказывают возмущенные жители. – Машины увязают по уши. Пешком тоже невозможно пройти, даже в высоких сапогах – глина затягивает и их. Недавно один ребенок оставил сапожки в грязи – родители еле вытащили малыша.
По словам местных жителей, строители все время что-то копают, прокладывают трубы. Потом просто закидывают ямы грунтом, который из-за теплой погоды превратился в непролазную грязь.
- Когда железнодорожники затевали здесь строительство, нам рассказывали, что этот инвестиционный проект принесет РЖД миллиардные прибыли, - говорят волгоградцы. – Но, видимо, тратиться на щебенку, которой можно было прикрыть это безобразие и хотя бы обеспечить нам возможность доехать до дома на своей машине, строители не собираются. Люди в этом инвестпроекте, как мы поняли, не учитывались.
Напомним, в поселке Горьковский ведется строительство железнодорожного пути, после чего жители заполотновской части могут оказаться отрезанными от центра населенного пункта. В настоящее время в Советском районном суде Волгограда рассматривается иск транспортной прокуратуры об обязании РЖД обеспечить транспортную доступность нескольких сотен жителей.
Фото читателей ИА "Высота 102"
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