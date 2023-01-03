«Огненная маска и карнавал»: волгоградцев зовут зажечь на катках в ЦПКиО и парке «Раздолье»

Общество 03.01.2023 10:53
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03.01.2023 10:53
Сегодня, 3 января в 20-00 в ЦПКиО Волгограда состоится новогодний карнавал. Как рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, на льду гостей ждут аниматоры, розыгрыши, приз и символ карнавала – большая огненная маска длиной в три метра.
Несмотря на погоду, катки в ЦПКиО и парке «Раздолье» работают в штатном режиме. И это благодаря холодильному оборудованию, которое функционирует в постоянном режиме и не дает растаять льду из-за плюсовой температуры.
Ситуация на других катках региона, где такого оборудования нет, более плачевна. Пока жителям Волгоградской области негде встать на коньки.
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