«Огненная маска и карнавал»: волгоградцев зовут зажечь на катках в ЦПКиО и парке «Раздолье»













Сегодня, 3 января в 20-00 в ЦПКиО Волгограда состоится новогодний карнавал. Как рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин, на льду гостей ждут аниматоры, розыгрыши, приз и символ карнавала – большая огненная маска длиной в три метра.





Несмотря на погоду, катки в ЦПКиО и парке «Раздолье» работают в штатном режиме. И это благодаря холодильному оборудованию, которое функционирует в постоянном режиме и не дает растаять льду из-за плюсовой температуры.





Ситуация на других катках региона, где такого оборудования нет, более плачевна. Пока жителям Волгоградской области негде встать на коньки.